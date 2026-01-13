Asalta un centro comercial de Murcia para robar una baliza v16

Un hombre de nacionalidad española y 42 años de edad ha sido detenido por, presuntamente, asaltar un centro comercial de Murcia para robar una baliza v16, indican fuentes policiales.

Cabe recordar que la baliza V16, el dispositivo de preseñalización de accidentes que sustituye a los clásicos triángulos para indicar que un turismo ha quedado inmovilizado o que su carga se encuentra desparramada por la calzada, es algo obligatorio desde el 1 de enero de 2026, impuso la Dirección General de Tráfico (DGT).

Ocurría sobre las nueve de la noche del lunes, en el interior de una multinacional especializada en bricolaje con tienda en La Alberca. Un vigilante de seguridad de la superficie se percató de que había un sujeto que estaba yéndose con productos (baterías y una v16) en sus manos sin pasar por caja. Y se dirigió a él.

El sospechoso entonces, según relataría luego el vigilante, lo empujó y trató de escaparse. Se produjo un forcejeo en el transcurso del cual el profesional de seguridad sufrió algunas contusiones, aunque por fortuna no lesiones graves.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, en concreto de El Palmar, que procedieron al arresto del varón, el cual había sido retenido por el vigilante.

Los municipales se entrevistaron con el testigo, el cual indicó que iría por su pie a un centro médico, por las contusiones, y que presentaría denuncia contra el individuo por un delito de lesiones. También hablaron con el responsable del establecimiento, que, del mismo modo, manifestó su intención de denunciar lo sucedido.