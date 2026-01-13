En Garrapinillos
Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Zaragoza: "Mi madre se está dejando el alma"
La víctima reconoce que no deja de darle "vueltas a la cabeza" a las torturas que ha sufrido en los últimos meses
A. T. B.
A Antonia, a sus 23 años, le han regalado una nueva vida. Por eso ahora se tiene que volcar en verse como la misma joven que era antes de su secuestro en Garapinillos (Zaragoza). No solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Y en este proceso va a tener a su lado a su familia, a su madre (Trini), a sus hermanos y a su abogada (Marina Ons), con quienes ha podido conversar este diario apenas 72 horas después de que la joven recibiera el alta tras permanecer once días hospitalizada. "Mi madre se está dejando el alma. Es quien ve que me dan ataques de ansiedad cuando me curan, que lloro, la que se ha comido los once días de hospital", agradece Antonia. "¿Qué le voy a dar a mi hija? Todo mi cariño, toda mi fuerza, todo mi apoyo...", responde Trini.
Es un proceso en el que ya andan inmersos todos ellos desde que la joven fuera liberada el 30 de diciembre de 2025. Así que desde entonces se encuentra en tratamiento médico y psicológico tras ingresar en el hospital Clínico. "Se encargó el propio médico de ponerme un psiquiatra", apunta Antonia. ¿Y cuál es la clave para salir adelante? "Me dice que me lo tome con calma, que no piense (en lo que ha pasado) y que no me sobrecargue, pero es imposible y siempre estoy dándole vueltas a la cabeza desde que me levanto hasta que me acuesto", narra esta misma joven en el sofá de su casa, donde le acompaña su abogada, la letrada Marina Ons, quien se ha hecho cargo de la defensa de sus intereses.
"No me entra en la cabeza"
"Aun sigo sin creérmelo, no me entra en la cabeza. Mi mente está bloqueada. No encuentro la respuesta. Al perro que tenían lo trataban mejor que a mi hija", refrenda su madre. Y no es para menos, pues el informe clínico habla por sí solo: numerosos hematomas, quemaduras y cicatrices en diversas partes de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Es "una locura" en palabras de Marina Ons, pues en ese mismo documento también se hace constar "desnutrición leve" y "anemia microcítica".
Dice Antonia que es "muy psicópata" todas las torturas que ha aguantado en esa parcela del Camino de la Almenareta (4). "Una vez intenté rajarme las venas, pero no tuve valor porque no puedo hacerle sufrir a mi madre y a mis sobrinos", recuerda desde su casa. Con esos mismos familiares se recupera ahora para tratar de ser la misma joven que era hasta hace unos meses. Allí, en su casa, lejos de ese infierno. Pero, claro, Antonia tiene "mucho miedo" porque los cuatro agresores están en libertad. "Me pueden llegar a hacer mucho si ellos quieren", se sincera.
- El tenista chino es técnicamente muy bueno, pero no gestiona bien las emociones
- El TSJ rechaza el recurso de los condenados por el crimen de la gasolinera de Lorca que alegaron 'miedo insuperable
- La recreación del Entierro de la Sardina del siglo XIX en Murcia se aplaza: no será el miércoles 4, será el sábado 7 de marzo
- El 86% de los profesores de la Región de Murcia percibe un aumento de la conflictividad en las aulas
- Muere al caer con su coche al canal del Trasvase a la altura de Santomera
- El ciclista fallecido en el accidente de Librilla era Pepe Plaza, del Rajaos Runners
- Piden que se tenga en cuenta El Algar como alternativa urbanística a La Manga
- El año de la seguridad: López Miras anuncia un 2026 con más patrullas los fines de semana para garantizar un 'ocio seguro