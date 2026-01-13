Varios accidentes en las carreteras murcianas durante una madrugada y mañana de martes con niebla

La niebla ha marcado el inicio de la jornada del martes en la Región de Murcia. Las condiciones meteorológicas, junto al gran volumen de tráfico habitual en las horas puntas de la mañana, han propiciado que se registren una veintena de incidencias de tráfico en la comunidad.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia advertía a primera hora de la mañana de bancos de niebla en diversos puntos del territorio y recomendaba a los conductores reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, seguir las marcas de la vía, encender las luces antiniebla y evitar frenadas bruscas.

A la altura de Roldán, un accidente en la A-7 en dirección Cartagena ha dificultado el tráfico en la zona sobre las 8.30 horas con retenciones de hasta tres kilómetros.

La situación de congestión de tráfico habitual en los accesos a ciudades como Murcia a primera hora de la mañana se ha visto agravada por la nieba, que reducía la visión de los conductores, y por una leve llovizna que ha azotado a diversas zonas durante horas.

De madrugada, a las 03.18 horas, un coche se ha salido de la vía y ha volcado en la MU-33 en sentido Alicante, a la altura del murciano barrio de San Andrés. Hasta el lugar se han desplazado 9 efectivos y 2 vehículos de Bomberos de Murcia y una ambulancia del 061, que ha atendido al único ocupante del único vehículo implicado, que presentaba heridas leves.

Tras lo ocurrido, también Bomberos ha recordado que "con bancos de niebla, adapta la velocidad".