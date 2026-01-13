Aborda y agrede sexualmente a una mujer que paseaba a su perro en Cartagena

Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido condenado por agredir sexualmente a una desconocida a la que abordó cuando la vio sola mientras sacaba al perro de madrugada en Cartagena.

Los hechos tuvieron lugar en abril de 2025, en la avenida América de la ciudad portuaria. Según se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, el sujeto «abordó a la mujer , que se encontraba sola paseando a su perro, y le agarró con fuerza el pecho izquierdo».

«Ella se zafó de él, pero él continuó tratando de tocarle los muslos, mientras que ella se defendía moviendo las piernas y dando rodillazos, hasta que el mismo se marchó», concreta el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Cartagena.

La víctima sufrió heridas, afortunadamente de carácter leve, y denunció al individuo, que fue condenado, como autor de un delito de agresión sexual, a 15 meses de cárcel y un año de libertad vigilada durante el cual ha de asistir obligatoriamente a un programa sobre educación sexual.

Asimismo, no podrá aproximarse a menos de 300 metros de la mujer durante dos años.

Recurre la sentencia

El sujeto recurrió la sentencia ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena. Alegó «vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, al haberse denegado la práctica de una prueba anticipada consistente en la aportación y visionado de grabaciones de cámaras de videovigilancia situadas en el lugar de los hechos».

La Fiscalía se opuso al recurso (finalmente desestimado por la Audiencia) porque, argumentó, se trataba de una diligencia que debería haberse solicitado, por parte de la defensa, en la fase de instrucción, si consideraba que podría arrojar luz sobe lo sucedido.