Detenidas cuatro personas por robar ropa en varios comercios de un centro comercial de Murcia

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a cuatro personas, contretamente a dos mujeres y dos hombres, como presuntas autoras de un delito continuado de hurto cometido en varios establecimientos de un centro comercial de la ciudad.

La actuación se inició tras una llamada del personal de seguridad privada al CIMACC 091, en la que se alertaba de la presencia de un grupo de personas que actuaba de forma coordinada y levantaba sospechas por su comportamiento dentro del recinto comercial.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Nacional, que, en colaboración con los vigilantes de seguridad, establecieron un dispositivo de seguimiento. Durante la vigilancia, los agentes comprobaron cómo los sospechosos salían repetidamente del centro comercial para depositar bolsas con prendas en un vehículo estacionado en el aparcamiento y regresaban después a los comercios con las bolsas vacías para continuar con la actividad delictiva.

Los cuatro fueron interceptados cuando abandonaban uno de los establecimientos con prendas que no habían sido abonadas. En el interior del vehículo utilizado por el grupo, los agentes localizaron numerosas prendas sustraídas previamente en otros comercios, con un valor que superaba los 2.500 euros. Todo el material recuperado fue devuelto a los establecimientos afectados.

Los dos principales implicados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que se encargará de determinar las medidas cautelares oportunas.