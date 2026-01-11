Muere al caer con su coche al canal del Trasvase a la altura de Santomera

Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, ha muerto al caer con su coche al canal del Trasvase a la altura de Santomera, informan fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos tuvieron lugar este domingo por la tarde, en una zona conocida como camino de las Casas Coloradas. Según fuentes policiales, se encuentra en la carretera de Abanilla, en dirección al pantano.

El hombre viajaba solo en un turismo cuando, por razones que se investigan, se precipitó al agua. Fueron agentes de la Policía Local de Santomera quienes descubrieron, minutos después de las cinco de la tarde, el automóvil, ya siniestrado y en el agua. Entonces dieron la voz de alarma, para que se uniesen al dispositivo profesionales del Instituto Armado.

Al lugar se desplazaron, además de los citados agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como bomberos del Consorcio, para rescatar al único ocupante del vehículo, ya fallecido. También se movilizó una ambulancia, para que los sanitarios confirmasen el deceso.

Cortan el caudal

A petición de los bomberos, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cortó el paso del agua por el canal, a fin de que el trabajo de los profesionales se desarrollase con más seguridad.

Se alertó al forense de guardia. Los restos mortales son llevados, como manda el protocolo, al Instituto de Medicina Legal, para que la autopsia confirme qué le pasó.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el asunto. El fallecido, según las primeras informaciones, sería un hombre de edad avanzada que podría haberse despistado. La teoría es que perdió el control del volante cuando circulaba por el camino de servicio que hay paralelo a la rambla donde perdió la vida.