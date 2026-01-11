Se entrega el kamikaze que causó varios accidentes en cadena en la autovía de La Manga

El conductor que causó varios accidentes en cadena a la entrada de la autovía de La Manga, en el término municipal de Cartagena , este sábado por la tarde cuando circulaba en dirección contraria se ha entregado a la Guardia Civil, informan fuentes cercanas a la investigación.

El hombre, que será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, asegura que no tenía intención de hacer daño a nadie, pero que se despistó, apuntan las mismas fuentes. El conductor se encuentra bajo investigación, pero no ha sido detenido.

Los hechos tuvieron lugar en la RM-12, en la salida de La Unión-El Algar, en sentido La Manga. Otros usuarios de la vía advirtieron de la presencia del vehículo en dirección contraria y dieron la voz de alarma.

Al parecer, el kamikaze chocó contra otro vehículo, pero no se detuvo. Dio lugar a que se produjesen varios accidentes en cadena, casi en el mismo punto, pero, afortunadamente, nadie murió ni sufrió lesiones de consideración. Solo hubo un herido leve.

"No se dieron cuenta"

Un testigo que vio al coche explicó a La Opinión que tanto él como otros conductores "tratamos de avisarles, pitando al coche". "Dentro iba una pareja de gente algo mayor, la señora en el asiento del copiloto, y se ve que no se dieron cuenta de nada, a pesar de los avisos de varios coches", detalló.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región lanzó un aviso de que se había producido un accidente, pidió a los usuarios de la carretera que extremasen la precaución e informó de que se estaban originando retenciones en la zona, sin informar de más datos, dado que no había heridos graves ni fallecidos.

Atestados de la Benemérita abrió una investigación para tratar de localizar al conductor que, según los testigos, iba al volante de un Mercedes dorado. Algunos usuarios captaron la matrícula del turismo, algo que no llegó a servir a los profesionales del Instituto Armado a la hora de dar con el vehículo: cuando introducían el número, salía como correspondiente a un coche de la Gama Kia, lo que significa quien apuntó la matrícula se equivocó en algún número.

No obstante, la búsqueda concluyó al presentarse el hombre en dependencias policiales (en el municipio de Cartagena) e indicar que era él quien, sin pretenderlo, circuló en dirección contraria.

Los kamikazes son muchas veces, según detectan desde Tráfico, conductores despistados que no se percatan de que circulan por donde no es. Y no se dan cuenta por diferentes motivos: o por una distracción, que les sucede, en ocasiones, porque tienen sus facultades mermadas (por una avanzada edad o tras tomar un fármaco con efectos secundarios) o porque van ebrios o directamente drogados. En el caso de este hombre, parece que se trató de un despiste, no es que fuese bebido.