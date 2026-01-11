Violencia machista
Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en Cádiz
El detenido, de 60 años, no tenía denuncias previas por violencia de género
EFE
Cádiz
Una mujer de 58 años ha sido asesinada esta madrugada en la localidad gaditana de Olvera y su marido, de 60 años, ha sido detenido, han informado fuentes de la Guardia Civil.
La mujer fue hallada muerta esta madrugada en su domicilio, en el que también fue detenido su marido.
El hombre no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.
