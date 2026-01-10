Tráfico
Un kamikaze provoca varios accidentes en cadena a la entrada de la autovía de La Manga y logra huir
La Guardia Civil y varias ambulancias se movilizaron al lugar, del cual el conductor que iba en sentido contrario huyó tras chocar con otro coche
Un conductor que circulaba en sentido contrario provocó este sábado por la tarde varios accidentes en cadena a la entrada de la autovía de La Manga, en el término municipal de Cartagena, informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Ocurría en la RM-12, en la salida de La Unión-El Algar, en sentido La Manga. Otros conductores advirtieron de la presencia del vehículo en dirección contraria. Al parecer, el kamikaze chocó contra otro vehículo, pero no se detuvo. Dio lugar a varios accidentes en cadena, casi en el mismo punto, pero en ninguno de ellos se vio afectado su automóvil hasta el punto de quedarse 'varado' en el asfalto.
Las primeras informaciones indican, además el accidente causado por el impacto del propio kamikaze con otro automóvil, una salida de vía y un siniestro en el que se vieron implicados dos vehículos.
"Por esquivarlo"
"La ha liado y se ha estrellado un coche por esquivarlo a él, pero él ha seguido para adelante", comentó un testigo, en un audio mandado desde su vehículo al poco de presenciar lo que había sucedido.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región lanzó un aviso de que se había producido un accidente, pidió a los usuarios de la carretera que extremasen la precaución e informó de que se estaban originando retenciones en la zona.
La Guardia Civil y varias ambulancias se movilizaron al lugar, del cual el conductor en sentido contrario huyó, apuntan las mismas fuentes.
(Noticia en desarrollo)
