Hallan muerto a un hombre en pleno centro de San Pedro del Pinatar

“No responde, esta bocabajo, sangra por la nariz y se está ahogando, no sé qué hacer”. Es lo que dijo la persona que dio la voz de alarma tras encontrar a un desconocido, moribundo, en pleno centro de San Pedro del Pinatar, informan fuentes cercanas al caso.

Ocurría en la calle Gabriel Cañadas de la citada población costera. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local del municipio (que intentaron reanimar al hombre, haciéndole la RCP), así como una ambulancia, cuyos sanitarios sólo pudieron certificar el deceso.

Los restos mortales fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, para que la autopsia confirme qué le pasó. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el asunto y determinar la participación de terceras personas en la muerte.

“Según indicó el llamante, el hombre sangraba por la nariz, presentaba signos de asfixia y comenzaba a estar amoratado”, apuntaron desde el 112.

Según apuntaron fuentes de la investigación, el difunto es un varón español que tenía 47 años de edad. El examen forense determinará si padecía patologías previas que puedan haber ocasionado el fallecimiento.