Clientes de un salón de juegos de Águilas persiguen a los dos ladrones que lo atracaron a punta de machete y logran que tiren el dinero antes de huir

Clientes de un salón de juegos ubicado en el municipio de Águilas persiguieron a los dos individuos que atracaron el establecimiento a punta de machete y los hostigaron hasta el punto que lograron que abandonasen la caja y huyesen.

Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2025. Según informó la Guardia Civil en una nota, una de las trabajadoras pulsó el botón del pánico cuando los dos encapuchados accedieron de forma violenta al local. "Mientras uno se introducía detrás de la barra, donde se encontraba la empleada, y se hacía con la caja registradora, el otro amenazaba a los clientes machete en alto", detalla la nota del Instituto Armado, que reconoce que "la actuación de varios clientes permitió que el robo no se consumase".

Prosigue la Benemérita: "Uno de los allí presentes no dudó en abalanzarse sobre el individuo armado, momento en el que se produjo un forcejeo que finalizó cuando los asaltantes lograron abandonar el local con la caja registradora".

La escapatoria les duró poco, dado que "junto a otros clientes, este vecino siguió a los delincuentes en su huida, lo que hizo que tuvieran que abandonar precipitadamente el cajón de la caja registradora, que tiraron antes de continuar su fuga, lo que permitió la recuperación de la totalidad del dinero", destaca el cuerpo.

La Guardia Civil acabó identificando, localizando y capturando a los sospechosos, en el marco de la denominada operación 'Bituti'. A los sujetos se les imputa un delito de robo con violencia e intimidación.