Alarma por un aparatoso incendio en la gran finca del Parque de la Marquesa en Ulea: "Solicitamos refuerzos"

Podría haber sido una tragedia, pero quedó en un susto. Bomberos del Consorcio se movilizaron este sábado al recibir el aviso de que se había desatado un aparatoso incendio en una vivienda en el Parque de la Marquesa, un conocido espacio de celebraciones entre Archena y Ulea que cuenta con una gran finca de jardines y diferentes salones.Los profesionales antiincendios se movilizaron al espacio de celebraciones y ahí siguen: se prevé que las tareas de extinción se alarguen durante horas, aunque sobre las dos menos diez de la tarde se dio el fuego por controlado.

Según infomó Emergencias, sobre las once menos veinte de la mañana se recibió el aviso en el cual "el llamante informaba de que el tejado de la vivienda, de dos plantas de altura, se encontraba ardiendo y que no había personas heridas".

Un bombero trabaja en la finca de Ulea donde se desató el incendio. / 112

Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, así como varias dotaciones de bomberos del Consorcio. "A su llegada, la Guardia Civil confirmó que el incendio era de grandes dimensiones y que se había propagado al arbolado exterior de la vivienda", detalló el 112.

Colapsa el tejado

Sobre las once y veinte, "el sargento de bomberos del Consorcio informó de que el tejado del inmueble había colapsado, solicitando refuerzos para continuar con la intervención", apuntan desde Emergencias. Posteriormente, los bomberos comunicaron que el incendio quedó controlado a las 13.52 horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias destacó que "las labores de extinción se prolongarán durante parte de la tarde hasta dar el incendio por completamente extinguido".

El siniestro ocasionó importantes daños materiales en la vivienda. No se sabe aún cuál fue el origen.

"Un susto"

Desde el Parque de la Marquesa apuntaron que se trató de "un susto" y que el incendio se produjo "en casa del dueño de la finca, en el tejado de la vivienda", y que "no afecta a la zona de los salones de celebración".

En su web, el espcio detalla que se ubica en "un espacio natural con más de 2000 palmeras que alberga una emblemática casa solariega que data del siglo XIX". Se trataría de la vivienda siniestrada.

En el momento de desatarse el fuego no había nadie en el domicilio, dado que el propietario reside en Madrid.

"La mayoría de los bomberos se han retirado ya, han dejado una dotación de retén porque todavía había humo", detallaron desde el negocio, que continuará abriendo "con normalidad", dejaron claro. En el momento del suceso no había clientes en la finca porque esta "solo se abre para eventos", y este fin de semana no había previsto ninguno.