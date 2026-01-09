Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Salvan a una monja en silla de ruedas de un incendio en el Convento de las Clarisas de Lorca

La Policía Nacional logró evacuarla a tiempo antes de la llegada de los bomberos

Las monjas clarisas agradecieron la intervención de la Policía Nacional y los bomberos con un roscón de reyes

Joaquín Vallés

Agentes de la Policía Nacional rescataron en la madrugada del pasado 4 de enero a una mujer de edad avanzada y en silla de ruedas durante un incendio fortuito registrado en el Convento de las Clarisas de Lorca.

Los hechos ocurrieron sobre las 01:30 horas, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a varias patrullas tras recibir el aviso de un incendio en el citado edificio. A su llegada, los agentes comprobaron que salía gran cantidad de humo por una de las ventanas y fueron informados de que en el interior permanecía una mujer con movilidad reducida que no había podido ser evacuada.

Finalmente el incendio se saldó únicamente con daños materiales

Ante la situación, uno de los indicativos accedió al inmueble y localizó el foco del incendio en la planta baja, donde se acumulaban humo y llamas, intentando sofocar el fuego con el extintor del vehículo policial. De forma simultánea, otros dos agentes se dirigieron a la primera planta, donde encontraron a la mujer en su habitación y procedieron a evacuarla y ponerla a salvo en una zona segura.

La rápida intervención policial permitió controlar la situación hasta la llegada de los bomberos de Lorca, que realizaron labores de ventilación del edificio y confirmaron que el incendio solo ocasionó daños materiales, sin que se produjeran heridos.

