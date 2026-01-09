Salvan a una monja en silla de ruedas de un incendio en el Convento de las Clarisas de Lorca

Agentes de la Policía Nacional rescataron en la madrugada del pasado 4 de enero a una mujer de edad avanzada y en silla de ruedas durante un incendio fortuito registrado en el Convento de las Clarisas de Lorca.

Los hechos ocurrieron sobre las 01:30 horas, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a varias patrullas tras recibir el aviso de un incendio en el citado edificio. A su llegada, los agentes comprobaron que salía gran cantidad de humo por una de las ventanas y fueron informados de que en el interior permanecía una mujer con movilidad reducida que no había podido ser evacuada.

Finalmente el incendio se saldó únicamente con daños materiales / Policía Nacional

Ante la situación, uno de los indicativos accedió al inmueble y localizó el foco del incendio en la planta baja, donde se acumulaban humo y llamas, intentando sofocar el fuego con el extintor del vehículo policial. De forma simultánea, otros dos agentes se dirigieron a la primera planta, donde encontraron a la mujer en su habitación y procedieron a evacuarla y ponerla a salvo en una zona segura.

La rápida intervención policial permitió controlar la situación hasta la llegada de los bomberos de Lorca, que realizaron labores de ventilación del edificio y confirmaron que el incendio solo ocasionó daños materiales, sin que se produjeran heridos.