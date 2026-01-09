Rescatan a una mujer que se quedó atascada en una tirolina en Mula: estaba a 50 metros de altura.

Colgando y atascada en una tirolina a 50 metros de altura. Así permaneció este viernes, durante al menos 45 minutos, una mujer de 30 años en Mula. Bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado del Consorcio tuvieron que acudir a auxiliar a esta persona, que permanecía en esa compleja situación en la zona de Casas Nuevas, situada en el citado municipio muleño. En concreto, ocurrió en la vía ferrata del Ciervo, informó Emergencias.

"El 112 recibía, a las 12.07 horas, la llamada de una compañera de la afectada" para dar la voz de alarma, detalló el Centro de Coordinación.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como agentes medioambientales y el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con los citados bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado.

Finalmente la intervención resultó un éxito y la joven accidentada no salió herida ni precisó de asistencia médica: ella misma dijo que no hacía falta que la llevasen al hospital. "Tras ser rescatada por los bomberos, la accidentada fue evacuada por aire hasta el lugar de encuentro con una ambulancia no asistencial", recalca el 112.