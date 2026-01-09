La rave de Albacete termina con 63 detenidos por disturbios y organización de evento ilegal

La Guardia Civil ha detenido a 63 personas, la mayor parte de ellas francesas, italianas y británicas, relacionadas con la macrofiesta rave que desde el 31 de diciembre y hasta el 7 de enero se ha desarrollado en las inmediaciones del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez, en Albacete.

De las 63 detenciones, veinte han sido por participar en los disturbios contra agentes del instituto armado ocurridos en las proximidades de la pedanía tobarreña de Cordovilla durante la madrugada del 31 de diciembre, cuando el grueso de una multitudinaria caravana de vehículos y personas pretendía establecer la macrofiesta.

Otras 38 personas han sido detenidas por participar directamente en la organización del evento ilegal y las otras cinco por la comisión de delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, o por requisitorias judiciales en vigor de búsqueda y detención.

Igualmente, se han intervenido 16 vehículos pesados, entre camiones y furgones, en los que se transportaba el material necesario para establecer la infraestructura de soporte para la fiesta, denominada 'Big Fucking Party', que han quedado a disposición de la autoridad judicial competente.

El macroevento, "no comunicado, ni autorizado", tal y como ha recordado la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete en una nota de prensa, congregó a unos 2.000 vehículos, principalmente camiones, furgonetas, autocaravanas y vehículos camperizados, y alrededor de 3.500 personas, llegadas desde distintos puntos de España y Europa, principalmente Francia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido.

Más de 730 infracciones administrativas

En el marco de su celebración, los agentes han levantado 731 actas o denuncias por infracciones administrativas como tenencia de drogas o sustancias estupefacientes, posesión de armas prohibidas, protección de animales de compañía, protección del medio ambiente o en materia de seguridad vial.

El instituto armado ha incidido en el riesgo de estos eventos "por la falta de todo tipo de prevenciones de seguridad para los asistentes", como servicio médico, limpieza, instalaciones sanitarias o vigilancia privada, a la que la organización de cualquier evento lúdico o festivo está obligada.

Asimismo, ha alertado de que el consumo de drogas y alcohol que tiene lugar en este tipo de eventos supone "un evidente riesgo para la seguridad vial" y "prueba de ello son los casi trescientos conductores que han dado positivo al consumo de estas sustancias en los controles establecidos".

A ello se suma el perjuicio que esta actividad ha supuesto para la flora y fauna y que el lugar elegido por los organizadores está considerado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), además de tratarse de un terreno inestable e inundable.

Dispositivo policial de 300 efectivos

Para minimizar los riesgos, la Guardia Civil estableció un dispositivo perimetral, con la participación de unos 300 agentes.

De esta forma, se impidió el acceso al entorno natural ocupado para reducir el número de asistentes y garantizar la seguridad del resto de personas mediante el control del tráfico en carreteras y caminos rurales cercanos.

Junto a efectivos de diferentes especialidades de la Comandancia de Albacete, se ha contado con el apoyo de unidades y grupos de Alicante, Almería, Castellón, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, Murcia, Toledo, Valencia, León, Madrid, Sevilla y Zaragoza, así como del equipo de drones de Albacete, el helicóptero del servicio aéreo de Murcia y la Oficina Móvil de Atención Ciudadana de la Comandancia de Palencia.

Las diligencias policiales instruidas por los diferentes delitos, junto con los detenidos, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de la localidad albaceteña de Hellín.