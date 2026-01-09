Muere un ciclista tras ser arrollado por un coche en Librilla

Un ciclista ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido hacia las 15:18 horas de este viernes en Librilla, según informa el Centro de Coordinaciónd de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Varias llamadas alertaron al 112 de un accidente con un ciclista y un vehículo implicados ocurrido entre los puntos kilométricos 638-639 de la N-340A, en la Avenida de las Fuerzas Armadas, Librilla.

Según los testigos, a consecuencia de la colisión, el ciclista se encontraba inconsciente. Hasta el lugar del accidente se desplazó inmediatamente una patrulla de Policía Local de Librilla, que confirmó la gravedad de las heridas que presentaba el ciclista.

La víctima fue atendido en un primer momento por un Técnico de Emergencias que se encontraba cerca del accidente. Los sanitarios de la Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, a su llegada, solo pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista, un varón cuyos datos personales no han trascendido.

La conductora del vehículo implicado ha sido atendida in situ por crisis de ansiedad.