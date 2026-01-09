Detenido en Lorca el autor de seis robos en comercios tras una oleada de asaltos nocturnos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lorca al presunto autor de seis robos con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales de la ciudad durante los meses de noviembre y diciembre. El arrestado forzaba las puertas de acceso a los locales y sustraía diversos objetos, principalmente aparatos electrónicos.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por los propietarios de los comercios afectados, quienes alertaron de robos cometidos mayoritariamente en horario nocturno. Según las pesquisas, el sospechoso actuaba en calles poco transitadas y aprovechaba la escasa presencia de viandantes para acceder a los establecimientos y huir sin ser detectado.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron identificar y localizar al presunto autor, un vecino de la localidad, que fue finalmente detenido. En el marco de la investigación se llevó a cabo un registro en su domicilio, donde se recuperó una gran cantidad de los efectos sustraídos, entre ellos 21 teléfonos móviles, cuatro tablets, altavoces, una bicicleta, una cámara deportiva, un libro electrónico, un dispositivo Alexa y varias prendas de vestir.

Durante el registro, los agentes también localizaron casi 300 gramos de hachís, presuntamente destinados a su venta y distribución, por lo que al detenido se le imputó además un delito contra la salud pública.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Lorca, que decretó su ingreso en prisión provisional.