Detenido el joven que asaltó salvajemente a una mujer para robarle en Barriomar en Murcia en Año Nuevo

La Policía Nacional ha detenido al joven que asaltó salvajemente a una mujer para robarle en Barriomar en Murcia en Año Nuevo, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho de la mañana del primer día del año. Según se aprecia en una grabación, que fue difundida en redes, el atacante, vestido de oscuro, se acercó a una viandante, la atacó y la tiró al suelo en el asfalto. Víctima y agresor protagonizaron un forcejeo, puesto que él intentaba arrebatarle la maleta que portaba ella: al final, se la quita y el sujeto se marcha corriendo. La mujer precisó de asistencia médica tras el asalto, aunque afortunadamente su vida no corre peligro.

Desde la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo del caso, comenzaron con celeridad las pesquisas para tratar de identificar al atacante, arrestarlo y ponerlo a disposición de la Justicia. Visionaron las cámaras de seguridad de la zona y tomaron declaración a la víctima.

Las indagaciones policiales dieron pronto su fruto: el individuo fue identificado, localizado y capturado. Se trata de un joven de nacionalidad marroquí que no ha cumplido los 25 años de edad, apuntan las mismas fuentes.

El sospechoso fue trasladado primero a los calabozos de la Comisaría y luego al Juzgado de Guardia de Murcia. De ahí, tras considerar la autoridad judicial que existía riesgo de fuga, al no tener arraigo el chico en la Región, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Fue trasladado al penal de Sangonera, donde internan habitualmente a los presos preventivos.

"Inseguridad en el barrio"

Vecinos de Barriomar insisten en que están hartos de la inseguridad que sufren subrayaron que "no es el único atraco violento desde que empezó 2026 en el barrio" y volvieron a reclamar más presencia policial para tratar de atajar esta delincuencia.

Tras el asalto, un residente en la zona aseguró en X que "los vecinos de Barriomar estamos hartos de tanta inseguridad, hartos de que todos los días, se realice un mercadillo de venta ambulante en plena acera, hartos de que nadie haga nada y cada vez estemos peor".

En la misma línea se expresó una vecina para reseñar que "por los barrios de Murcia, Policía no se ve. Y la delincuencia campa a sus anchas", puesto que "toda la Policía la tiene el alcalde y su 'pandi' en el centro. La seguridad es para ellos y los suyos".