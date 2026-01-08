Retenciones en la A-7 a la altura de Murcia tran un choque con cinco vehículos implicados

Un choque múltiple con cinco vehículos implicados en la A-7 a su paso por Murcia provoca importantes retenciones en la zona, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región.

La colisión ha ocurrido sobre las 18.30 horas de la tarde de este jueves en el punto kilométrico 571 de la citada vía, a la altura del municipio de Murcia.

El accidente ha causado atascos en el lugar y el Emergencias pide precaución al circular por la zona afectada.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, Mantenimiento de Carreteras y una ambulancia. Los sanitarios han asistido a unos cinco heridos leves, que no han requerido traslado hospitalario.