Tráfico
Retenciones en la A-7 a la altura de Murcia tran un choque con cinco vehículos implicados
Emergencias pide precaución al circular por ese tramo de la vía
Un choque múltiple con cinco vehículos implicados en la A-7 a su paso por Murcia provoca importantes retenciones en la zona, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región.
La colisión ha ocurrido sobre las 18.30 horas de la tarde de este jueves en el punto kilométrico 571 de la citada vía, a la altura del municipio de Murcia.
El accidente ha causado atascos en el lugar y el Emergencias pide precaución al circular por la zona afectada.
Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, Mantenimiento de Carreteras y una ambulancia. Los sanitarios han asistido a unos cinco heridos leves, que no han requerido traslado hospitalario.
- El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
- Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
- Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
- Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026
- Se busca empresa para mejorar una de las carreteras que une la Región con la provincia de Albacete
- Juzgan a una trabajadora del Servicio Murciano de Salud por cobro indebido de sobresueldos
- Cartagena carecía de un seguro de cancelación por fenómenos meteorológicos adversos para las cabalgatas de Papá Noel y Reyes