Detenido un ‘paterista’ tras la llegada de una embarcación a la costa de Portmán

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a un hombre en el marco de la operación ‘Mubakir’ como presunto autor de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tras la llegada de una embarcación con inmigrantes a la costa murciana.

La actuación se inició cuando los agentes detectaron una embarcación sospechosa que navegaba en dirección a la playa del Lastre, en el término municipal de Portman-La Unión. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana, que interceptaron el bote en el momento de su llegada a la costa con siete personas a bordo, supuestamente procedentes del norte de África.

Llegada de una embarcación con inmigrantes a la costa murciana / Guardia Civil

Los guardias civiles comprobaron que ninguno de los ocupantes portaba documentación. Aunque todos se encontraban en aparente buen estado de salud, fueron trasladados a dependencias de Cruz Roja, donde recibieron la asistencia sanitaria correspondiente.

La investigación posterior, desarrollada por especialistas de Policía Judicial, permitió analizar los datos recabados por los agentes que presenciaron la llegada de la embarcación, así como otros indicios, lo que condujo a determinar que uno de los ocupantes ejercía como patrón del bote. Se trata de un individuo conocido en el ámbito delincuencial como ‘paterista’, término utilizado para referirse a la persona que, al margen de los cauces legales, traslada por vía marítima a ciudadanos extracomunitarios desde las costas africanas hasta territorio español.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 40 años como presunto responsable de los delitos investigados.

El examen de la embarcación, realizado por especialistas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, reveló además el grave riesgo al que estuvieron expuestos los ocupantes, ya que la nave no reunía las condiciones mínimas de seguridad para la navegación, lo que pudo haber tenido consecuencias fatales durante la travesía.