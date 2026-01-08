Detenido en Cartagena por disparar a un hombre en la pierna tras una discusión por un coche

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y de tenencia ilícita de armas, tras disparar con un arma de fuego a otro varón en una pierna en el barrio cartagenero de San Antón. Los hechos, según la investigación policial, estarían relacionados con una disputa por la devolución de un vehículo que había sido prestado días antes.

El suceso tuvo lugar el domingo 4 de enero, alrededor de las 20.00 horas, cuando una llamada alertó a la sala del CIMACC 091 de la presencia de una persona herida por arma de fuego en la vía pública. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Nacional, que localizaron a un hombre con una herida de bala en una pierna. La víctima fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada a un centro hospitalario de Cartagena.

El autor del disparo logró huir tras efectuar la detonación, por lo que los agentes iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable. Las pesquisas permitieron identificar a un sospechoso, que fue localizado y detenido dos días después tras establecerse un dispositivo de búsqueda específico.

Las primeras investigaciones apuntan a que el enfrentamiento se originó por desavenencias relacionadas con la devolución de un vehículo prestado, que derivaron en el uso del arma de fuego.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.