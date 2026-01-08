Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Arde una vivienda en Archena de madrugada y obliga a movilizar a bomberos y sanitarios

El incendio afectó a una casa unifamiliar en la pedanía de La Algaida y una mujer fue atendida por inhalación de humo

Plano del lugar donde se produjo en incendio en La Algaida

Plano del lugar donde se produjo en incendio en La Algaida / CEIS

Joaquín Vallés

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han sofocado esta madrugada un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de la pedanía de La Algaida, en Archena, en un suceso que se ha saldado sin heridos de gravedad.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 03.27 horas, cuando un alertante informó de que una casa situada en la calle Francisco de Quevedo estaba ardiendo, con riesgo de que las llamas se propagaran a las viviendas colindantes. De inmediato se movilizaron patrullas de la Policía Local, efectivos del CEIS y una ambulancia del 061, al haber una persona afectada por inhalación de humo.

A su llegada, los bomberos lograron controlar el incendio a las 04.14 horas, evitando que el fuego se extendiera a otros inmuebles. Quince minutos después, el incendio quedó completamente extinguido, permitiendo el regreso de los efectivos a su base. Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a una mujer de 44 años, que rechazó ser trasladada a un centro hospitalario.

