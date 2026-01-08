Arde un vehículo en Fuente Álamo y provoca alarma entre los vecinos

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibió a las 19.05 horas del miércoles varias llamadas alertando de un incendio en un vehículo en la vía pública, un suceso que generó momentos de alarma entre los vecinos por la intensidad de las llamas.

El incendio se produjo en el paraje de Las Huertas, en el municipio de Fuente Álamo de Murcia. Tras el aviso, se desplazaron hasta el lugar efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), así como una patrulla de la Policía Local, que aseguraron la zona y procedieron a la extinción del fuego.

La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió controlar el incendio sin que se produjeran daños personales, registrándose únicamente daños materiales en el vehículo afectado. Las causas del incendio no han trascendido.