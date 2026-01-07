El TSJ confirma la condena del individuo que violó a su novia en Lorca y la amenazó con una escopeta: "Te mato y te tiro al hoyo"

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha confirmado la condena de un hombre, que ahora tiene 59 años de edad, que violó en su casa de campo del municipio de Lorca a la que entonces era su novia, a la que amedrentó con un arma larga, apoyada en el armario del cuarto, y soltó que, si no accedía a tener sexo anal con él, la mataría y la arrojaría al hoyo que tenía en su parcela para tirar desperdicios.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia condenó al individuo, nacido en Vélez Rubio (Almería), a penas que sumaban ocho años de cárcel (siete por la agresión sexual y uno por amenazas) y a indemnizar a la mujer con 10.000 euros por los daños morales. El sujeto apeló ante el TSJ, que desestimó su recurso.

El tribunal pone el acento en los «indicadores de fiabilidad» del relato de la víctima, los cuales «se dan con suficiente fuerza como para sustentar en él (con más el resto de datos incriminatorios obtenidos de otros medios de prueba) la convicción condenatoria alcanzada por el tribunal de instancia».

La agresión sexual tuvo lugar en un periodo en el que la mujer, sin arraigo y vulnerable, llevaba un mes conviviendo en la vivienda del sujeto

«El relato ofrecido por la mujer presenta, además, las notas de persistencia, consistencia y coherencia interna. Sus manifestaciones fueron las mismas siempre, desde la denuncia hasta en el juicio oral, sin contradicciones y con suficiencia de detalles en lo esencial, esto es, que el acusado, con el que mantenía una relación sentimental, la noche del 30 de junio de 2020 la obligó a mantener relaciones sexuales anales contra su voluntad, aprovechándose que se encontraban en un lugar aislado, la ausencia de familia y amistades dela víctima y la presencia de una escopeta apoyada en el armario de la estancia donde ocurrieron los hechos, que era señalada por el acusado diciéndole que, si no consentía, la mataría y la echaría a un hoyo que erautilizado por el acusado para arrojar la basura, dado el aislamiento de la zona», recalca el TSJ.

Hechos probados

La agresión sexual tuvo lugar en un periodo en el que la mujer llevaba un mes conviviendo en la vivienda de este sujeto. Ella es extranjera (originaria de Marruecos) y contaba con una especial vulnerabilidad emocional, porque no tenía familia ni amigos en la zona.

La mujer trabajaba habitualmente como temporera en Huelva: cuando acababa la campaña, se mudaba al domicilio del individuo. El carecer de arraigo hacía que la mujer saliese y entrase de la casa únicamente con el sujeto, el cual la aislaba.

Mientras el agresor todavía dormía, salió a la calle, solo con el bolso y las medicinas, para pedir auxilio a quien encontrase

La noche que la violó, tal y como consta en el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, primero tuvieron relaciones consentidas, pero luego él insistió en penetrarla analmente. La amenazó. «Señalando una escopeta, que resultó ser de aire comprimido, que estaba apoyada en el armario de dicha habitación, y el hoyo que hay en la finca, dijo a la mujer que, si no accedía a mantener relaciones sexuales anales con él, la mataría y la echaría al hoyo», se lee en la resolución judicial de la Audiencia Provincial, ahora corroborada por el TSJ.

Pidió ir ál médico

«Tales expresiones infundieron en la víctima un miedo que no había sentido nunca, pues lo creyó capaz de llevar a cabo tal acción, lo que motivó que accediera», continúa la Audiencia Provincial.

Cuando el hombre culminó la agresión, ella se sentía tan mal y le dolía tanto que le pidió que la llevase al médico, a lo que él se negó. Es más, le dijo: «Mañana más». A las horas, cuando estaba amaneciendo, la mujer «escuchó el murmullo de gente en el exterior y, mientras el acusado todavía dormía, salió a la calle, portando tan solo su bolso y medicinas, dejando el resto de sus pertenencias dentro de la casa del hombre».

«Huyó en cuanto vio la posibilidad de ser ayudada», destaca la sentencia. La víctima fue auxiliada por un joven que en aquel momento paseaba junto a sus abuelos y su perro. El joven llamó a una ambulancia, que trasladó a la víctima al Rafael Méndez de Lorca.

Pide ayuda

