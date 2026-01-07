Juzgan a una trabajadora del Servicio Murciano de Salud por cobro indebido de sobresueldos

Un jurado popular juzgará a una trabajadora del Servicio Murciano de Salud (SMS) que está acusada de percibir indebidamente, junto con su esposo -fallecido en 2023-, sobresueldos por casi 195.000 euros.

La Fiscalía y la Comunidad Autónoma, que ejerce la acusación particular, atribuyen a la acusada un presunto delito de malversación de caudales públicos, según la resolución que establece los hechos que se juzgarán.

Según las acusaciones, ambos percibieron el dinero, 194.900 euros, entre 2009 y 2021 por conceptos laborales que no les correspondían.

La acusada pertenecía al personal estatutario interino del SMS y prestaba sus servicios como teleoperadora del Centro Coordinador de Emergencias del 061.

Su esposo, cuya responsabilidad criminal quedó extinguida con su fallecimiento, era jefe de grupo del Departamento de Nóminas de la Gerencia de Emergencias y la persona que elaboraba las nóminas de todos los trabajadores, lo que aprovechó presuntamente para incluir en sus nóminas las cantidades malversadas.

La vista comenzará este jueves en la Audiencia de Murcia.