Tribunales
Juzgan a una trabajadora del Servicio Murciano de Salud por cobro indebido de sobresueldos
Su esposo, fallecido en 2023, era jefe de grupo del Departamento de Nóminas de la Gerencia de Emergencias y ella teleoperadora del 061
EFE
Un jurado popular juzgará a una trabajadora del Servicio Murciano de Salud (SMS) que está acusada de percibir indebidamente, junto con su esposo -fallecido en 2023-, sobresueldos por casi 195.000 euros.
La Fiscalía y la Comunidad Autónoma, que ejerce la acusación particular, atribuyen a la acusada un presunto delito de malversación de caudales públicos, según la resolución que establece los hechos que se juzgarán.
Según las acusaciones, ambos percibieron el dinero, 194.900 euros, entre 2009 y 2021 por conceptos laborales que no les correspondían.
La acusada pertenecía al personal estatutario interino del SMS y prestaba sus servicios como teleoperadora del Centro Coordinador de Emergencias del 061.
Su esposo, cuya responsabilidad criminal quedó extinguida con su fallecimiento, era jefe de grupo del Departamento de Nóminas de la Gerencia de Emergencias y la persona que elaboraba las nóminas de todos los trabajadores, lo que aprovechó presuntamente para incluir en sus nóminas las cantidades malversadas.
La vista comenzará este jueves en la Audiencia de Murcia.
- La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia
- Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
- El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)
- ¿Qué tiendas y supermercados abren en la Región de Murcia el festivo 6 de enero, Día de Reyes?
- 06703: el primer premio de la Lotería del Niño cae en el Perolo y en Yecla
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Un inicio de año irrespirable: el polvo sahariano dispara las partículas en la Región de Murcia
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia