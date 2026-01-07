Sucesos
Dos intoxicados por humo tras usar una barbacoa como brasero en Lorca
Los afectados, de 23 y 42 años, fueron trasladados al hospital Rafael Méndez
Dos hombres resultaron intoxicados por inhalación de humo el pasado martes en una vivienda del barrio de San José, en Lorca, tras utilizar una barbacoa de carbón vegetal como brasero con las ventanas cerradas.
El Centro de Coordinación de Emergencias 1112 recibió el aviso a las 18.51 horas de ayer, cuando se alertó de que un varón se había mareado en un domicilio situado en la avenida Jerónimo Santa Fe. Según la información facilitada, la causa pudo estar relacionada con el uso de carbón en el interior de la vivienda sin ventilación adecuada.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, una ambulancia del 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, que actuaron en labores de prevención y seguridad.
Los servicios sanitarios atendieron y estabilizaron a dos varones, de 23 y 42 años, afectados por la inhalación de humo. Ambos fueron posteriormente trasladados al hospital Rafael Méndez de Lorca para su evaluación y tratamiento.
