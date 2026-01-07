Detenidos dos hermanos en Abarán por extorsionar durante años a un vecino

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a dos hermanos, de 35 y 40 años, como presuntos autores de un grave caso de extorsión continuada a un vecino de Abarán, al que llegaron a exigir cerca de 40.000 euros para saldar un préstamo inicial de 10.000 euros.

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, que alertó a los agentes de una sucesión de amenazas, coacciones y exigencias económicas por parte de los detenidos, quienes años atrás le habían prestado dinero. Según su relato, pese a haber devuelto el importe inicial en tiempo y forma, los sospechosos continuaban reclamándole pagos bajo la amenaza de que la deuda "no estaría saldada hasta que ellos lo decidieran".

Los detenidos le golpearon, lo retuvieron contra su voluntad y le vaciaron la cuenta bancaria

Entre los episodios más graves denunciados, la víctima aseguró que fue introducido por la fuerza en un vehículo, trasladado hasta una zona apartada de la sierra de Blanca, donde fue agredido, y despojado de su tarjeta bancaria, que los ahora detenidos utilizaban para retirar dinero de su cuenta de manera periódica.

Durante varios años, la presión y la extorsión se mantuvieron de forma constante, lo que llevó al denunciante a solicitar tres préstamos bancarios por un valor total de 30.000 euros, sin que ello pusiera fin a las exigencias económicas.

El operativo policial culminó cuando los agentes intervinieron en un encuentro entre la víctima y los sospechosos, quienes presuntamente pretendían hacerse con una nueva tarjeta bancaria y el número PIN para continuar extrayendo dinero.

Los dos hermanos han sido detenidos como presuntos autores de delitos de extorsión, lesiones y detención ilegal, y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.