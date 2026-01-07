Detenido en Murcia por dos robos con violencia tras asaltar a sus víctimas por la espalda

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un varón como presunto autor de dos delitos de robo con violencia, tras abordar por la espalda a un hombre y a una mujer en la vía pública y arrebatarles el bolso mediante un fuerte tirón. En uno de los asaltos, la víctima llegó a ser arrastrada por el suelo como consecuencia de la violencia empleada.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del jueves 1 de enero, cuando, pasadas las 9.00 horas, una llamada alertó a la Sala CIMACC 091 de que un hombre acababa de ser víctima de un robo en la calle Óvalo, en el barrio murciano de Barriomar. Según el aviso, el autor había sorprendido a la víctima por la espalda y le había sustraído el bolso de forma violenta.

La Policía Nacional lo detuvo tras arrebatar bolsos mediante fuertes tirones en la vía pública

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los agentes más cercanos, que localizaron a un individuo con actitud muy agresiva, retenido por varios ciudadanos. Los policías procedieron a su identificación y detención, encontrando entre sus pertenencias documentación perteneciente a una mujer que había sufrido un robo de características similares una hora antes en la misma zona.

Durante la intervención, el detenido mostró escasa colaboración y ofreció fuerte resistencia a los agentes. Ambas víctimas cayeron al suelo como consecuencia del tirón, aunque no sufrieron heridas de gravedad.

El arrestado fue imputado por dos delitos de robo con violencia y puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso inmediato en prisión provisional.