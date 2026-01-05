De una medalla familiar a alianzas de boda: la Policía recupera joyas robadas en Cartagena

La Policía Nacional ha recuperado en Cartagena un total de ocho piezas de joyería de oro que habían sido sustraídas o vendidas sin el consentimiento de sus propietarios en distintos hechos ocurridos en la ciudad. Las actuaciones se enmarcan en una investigación iniciada a comienzos del pasado mes de diciembre.

Como resultado de estas pesquisas, y pese a que en la mayoría de los casos no existían denuncias previas, los agentes procedieron a la detención de dos mujeres como presuntas autoras de los hechos, a las que se les imputan delitos de hurto y apropiación indebida.

La investigación permitió reconstruir diversas operaciones realizadas en establecimientos de compraventa de joyas, lo que facilitó la localización y recuperación de las piezas, que posteriormente fueron devueltas a sus legítimos propietarios. Según ha informado la Policía Nacional, algunas de las joyas recuperadas tenían un importante valor sentimental para las familias afectadas.

Entre los objetos recuperados figura una medalla de oro perteneciente a una mujer fallecida, que había sido apropiada por el antiguo inquilino de su vivienda. También se devolvieron varias joyas conmemorativas del nacimiento de un hijo, que habían sido vendidas sin autorización por un familiar del propietario.

Asimismo, los agentes lograron restituir a una familia tres joyas sustraídas de su domicilio por una empleada del hogar, que fue detenida por estos hechos. En otro caso distinto, la investigación permitió recuperar dos alianzas de boda con más de cuarenta años de antigüedad, sustraídas en un hospital de Cartagena, procediéndose también a la detención de la persona que las había vendido.

Las actuaciones se saldaron con la recuperación de todas las piezas y su devolución a los propietarios, dando por esclarecidos varios delitos relacionados con la sustracción y venta ilegal de joyas en la ciudad.