Un incendio obliga a desalojar las oficinas del estadio Nueva Condomina en Murcia

Un incendio obligaba este lunes a desalojar las oficinas del estadio Enrique Roca (antes Nueva Condomina) en Murcia, indican fuentes policiales y de los Bomberos.

Los hechos tuvieron lugar por la mañana, cuando, por razones que se investigan, se desató un fuego en el interior de las oficinas que hay en el mismo campo de fútbol.

Una decena de efectivos del cuerpo, en dos vehículos (un primera salida y un media salida) se movilizaron al lugar, donde se había acumulado muchísimo humo, y que fue desalojado por prevención.

A la llegada de los bomberos, trabajadores ya habían logrado apagar el fuego con un extintor. Los profesionales antiincendios procedieron a comprobar que todo estaba en orden y a ventilar.

El suceso se saldó sin daños personales. No ha trascedido, de momento, cuál fue el origen del fuego.