Emergencias
Un incendio obliga a desalojar las oficinas del estadio Nueva Condomina en Murcia
Una decena de bomberos se movilizan al lugar, donde se había acumulado muchísimo humo
Un incendio obligaba este lunes a desalojar las oficinas del estadio Enrique Roca (antes Nueva Condomina) en Murcia, indican fuentes policiales y de los Bomberos.
Los hechos tuvieron lugar por la mañana, cuando, por razones que se investigan, se desató un fuego en el interior de las oficinas que hay en el mismo campo de fútbol.
Una decena de efectivos del cuerpo, en dos vehículos (un primera salida y un media salida) se movilizaron al lugar, donde se había acumulado muchísimo humo, y que fue desalojado por prevención.
A la llegada de los bomberos, trabajadores ya habían logrado apagar el fuego con un extintor. Los profesionales antiincendios procedieron a comprobar que todo estaba en orden y a ventilar.
El suceso se saldó sin daños personales. No ha trascedido, de momento, cuál fue el origen del fuego.
- Alerta amarilla por lluvias este lunes en la Región de Murcia
- La borrasca Francis llega a la Región de Murcia: primera alerta amarilla confirmada
- Dónde ver la estampa de nieve que prepara la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes
- En directo: Sanluqueño-Real Murcia
- Cómo afectará la borrasca ‘Francis’ a la comarca del Noroeste
- El roscón de 200 metros de la plaza Circular vuelve a conquistar a los murcianos
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Pedro Sánchez llama a la desescalada y pide respetar el derecho internacional
- Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?