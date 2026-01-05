Detenida una joven por apuñalar a una mujer en la confitería en San Pedro del Pinatar: la arrestada es cuñada de la víctima

Una joven de nacionalidad española ha sido detenida por el apuñalamiento sucedido en una confitería ubicada en el municipio de San Pedro del Pinatar el segundo día del año, informan fuentes policiales.

El arresto se produjo el domingo. La mujer, sospechosa de un delito de lesiones, habría atacado a la otra porque se opone a que tenga una relación sentimental con su hermano, menor de edad, apuntan las mismas fuentes.

Riña entre familias

En el interior del local se desató una pelea entre dos grupos, al parecer dos familias que tendrían rencillas previas y estarían enfrentadas. En el transcurso de la riña, que fue subiendo de tono, salieron a relucir armas blancas y una fémina se llevó la peor parte: fue acuchillada.

Al exterior del establecimiento, en la avenida Doctor Artero Guirao, llegaron un gran número de vecinos y curiosos. Además, se fueron congregando allegados de las familias rivales.

Al lugar se movilizaron dos vehículos sanitarios, uno del 061 y otro de Protección Civil, así como numerosos agentes tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil .

La afectada fue trasladada en ambulancia hasta Los Arcos, el hospital más cercano. Afortunadamente, las lesiones no revestían especial gravedad.

Del caso se hizo cargo el Instituto Armado, cuerpo competente para asumir las pesquisas. Dado que la presunta agresora estaba identificada, fue cuestión de días que se produjese el arresto de la mujer, cuñada de la víctima.