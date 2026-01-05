Sucesos
Arde una fábrica de maderas en Caravaca de la Cruz durante la madrugada
Bomberos del CEIS controlaron el fuego declarado en una nave industrial junto a la carretera RM-730 sin que se produjeran heridos
Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han logrado controlar un incendio declarado durante la madrugada de este martes en las instalaciones de una empresa dedicada al tratamiento de madera y a la gestión de residuos, situada en Caravaca de la Cruz. El suceso se ha saldado sin heridos, aunque el fuego ha causado daños materiales en la nave industrial y en las oficinas de la empresa.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 04.53 horas, cuando un alertante informó de que estaba ardiendo una fábrica de madera ubicada junto a la carretera RM-730, en las inmediaciones del cementerio. Hasta el lugar se desplazó inicialmente una patrulla de la Policía Local, que confirmó la magnitud del incendio y solicitó la intervención de los bomberos.
A continuación, se movilizó la dotación completa del parque de bomberos de Caravaca de la Cruz, perteneciente al CEIS, que trabajó en las labores de extinción durante más de una hora. A las 05.56 horas, el mando operativo dio el incendio por controlado.
A primera hora de la mañana, los bomberos continuaban realizando tareas de refresco y vigilancia para evitar posibles rebrotes del fuego.
