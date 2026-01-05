Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde una fábrica de maderas en Caravaca de la Cruz durante la madrugada

Bomberos del CEIS controlaron el fuego declarado en una nave industrial junto a la carretera RM-730 sin que se produjeran heridos

Bomberos de Caravaca trabajando en la extinción del fuego

Bomberos de Caravaca trabajando en la extinción del fuego / CEIS

Joaquín Vallés

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han logrado controlar un incendio declarado durante la madrugada de este martes en las instalaciones de una empresa dedicada al tratamiento de madera y a la gestión de residuos, situada en Caravaca de la Cruz. El suceso se ha saldado sin heridos, aunque el fuego ha causado daños materiales en la nave industrial y en las oficinas de la empresa.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 04.53 horas, cuando un alertante informó de que estaba ardiendo una fábrica de madera ubicada junto a la carretera RM-730, en las inmediaciones del cementerio. Hasta el lugar se desplazó inicialmente una patrulla de la Policía Local, que confirmó la magnitud del incendio y solicitó la intervención de los bomberos.

A continuación, se movilizó la dotación completa del parque de bomberos de Caravaca de la Cruz, perteneciente al CEIS, que trabajó en las labores de extinción durante más de una hora. A las 05.56 horas, el mando operativo dio el incendio por controlado.

A primera hora de la mañana, los bomberos continuaban realizando tareas de refresco y vigilancia para evitar posibles rebrotes del fuego.

