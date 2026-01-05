Un accidente provoca retenciones de hasta tres kilómetros en la A-7 a la salida de Murcia

Un accidente de tráfico registrado este martes está provocando importantes retenciones en la salida de Murcia por la autovía A-7, a la altura del entorno de Espinardo.

Según la información facilitada por los servicios de tráfico, el siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 570 de la A-7, lo que está dificultando la circulación en sentido salida de la capital murciana. Como consecuencia, se están registrando colas de hasta tres kilómetros, especialmente en las horas de mayor intensidad de tráfico.

Por el momento no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre la tipología del accidente. Los servicios de emergencia y mantenimiento trabajan en la zona para restablecer la normalidad lo antes posible, mientras se recomienda a los conductores extremar la precaución, reducir la velocidad y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas para evitar la zona afectada.