Internan en un psiquiátrico a un murciano por seguir a tres niñas por la calle y abusar de una de ellas

Un hombre de 62 años de edad será internado en un centro psiquiátrico por seguir a tres niñas por la calle y abusar sexualmente de una de ellas en un pueblo de la Vega Media. El varón, nacido en Murcia y sin antecedentes, está diagnosticado de esquizofrenia, por lo que estará cuatro años ingresado en el mismo psiquiátrico donde, en el momento de salir su juicio, ya se encuentra.

Tal y como detalla la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso este diario, los hechos tuvieron lugar una noche de noviembre de 2020, dos años después de que al encausado le diesen la incapacidad total: su tutor legal es su hermano.

El procesado, según contó él mismo en su declaración, estaba con un amigo en un parque y se levantó para comprar cigarrillos. Fue entonces cuando vio a un grupo de menores. Según se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, se cruzó con una pequeña de 12 años, que iba con dos amigas, y «con el fin de satisfacer sus deseos libidinosos, le tocó el culo a la niña, y comenzó a seguirlas al tiempo que les profería expresiones» soeces.

El procesado afirma que tocó las nalgas a la menor de forma accidental mientras quería abrirse paso

La víctima pidió ayuda a dos policías locales que vio en la vía pública. Cuando los agentes hallaron al sospechoso, y le preguntaron qué había pasado, él soltó que las menores estaban «muy buenas» y repitió la misma expresión obscena que había dirigido antes al grupo de niñas, destaca el citado documento judicial. Los policías procedieron al arresto de este individuo, ante el riesgo que, consideraron, corrían las menores de edad.

Según el informe forense, este varón está diagnosticado de esquizofrenia paranoide de larga evolución, que estaba descompensada en la época de los hechos y tenía sus capacidades intelectivas y volitivas totalmente alteradas. La víctima, acompañada de su padre, denunció, y el Juzgado de Guardia impuso, de forma cautelar, al hombre una orden de alejamiento de la niña. Las otras menores decidieron no denunciar lo sucedido.

Cuando llegó a juicio, la familia de la víctima determinó que renunciaba a la indemnización que pudiese corresponderle.

Insiste en declarar

En la vista, el encausado insistió en que quería declarar, puesto que estaba en tratamiento para la esquizofrenia y se encontraba bien. Aseguró que tocó a la niña de forma accidental, que él dio un manotazo como para abrirse paso, que no le tocó el culo.

La víctima, por su parte, se reafirmó en que el hombre le dio una palmada en las nalgas cuando salía de un bazar con sus amigas. También testificaron los dos agentes de la Policía Local que intervinieron el día de los hechos, que corroboraron lo que les soltó el sospechoso, al cual conocían de episodios anteriores.

En la vista, asimismo, compareció el hermano y tutor legal del procesado, que explicó que el hombre fue ingresado en una residencia psiquiátrica de El Palmar por consejo de los médicos.

El tribunal, además de los cuatro años de internamiento, establece que, cuando salga del centro, el hombre pase un lustro en régimen de libertad vigilada. Durante ese tiempo, no podrá aproximarse a menos de 500 metros de la menor, de ahora 16 años, ni comunicarse con ella por medio alguno.