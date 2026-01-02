Investigación
Muere un hombre de 53 años intoxicado por monóxido de carbono en una vivienda de Cáceres
Una mujer de 86 años ha tenido que ser trasladada al hospital en un caso ocurrido en un domicilio de la localidad de Ceclavín
Eduardo Villanueva
Un hombre de 53 años ha muerto y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un trágico incidente ocurrido en la localidad cacereña de Ceclavín.
Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital de Coria para recibir evaluación y tratamiento.
Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ceclavín, junto con una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la atención de los afectados y en la gestión del suceso.
Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la intoxicación.
- El Gobierno de España eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- AUGC denuncia que guardias civiles de la Región tuvieron que movilizarse a la rave de Albacete por falta de efectivos
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de invierno de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Golpea salvajemente con un bate a su vecino y lo manda al hospital en Año Nuevo en Murcia