Emergencias
Herido grave el conductor de una furgoneta al chocar con un muro del túnel de Alcantarilla
El vehículo, tras varios bandazos, chocó lateralmente contra una de las paredes interiores del paso
Un hombre de 50 años ha sido trasladado en estado grave al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca tras chocar la furgoneta que conducía contra una de las paredes interiores del túnel de Alcantarilla.
A las 08:57 horas de este viernes, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia recibió una llamada alertando del accidente. Los testigos alertaron de que una furgoneta, tras varios bandazos, había chocado lateralmente contra el muro en el interior del túnel de la mencionada localidad.
Según los mismos testigos, no hubo implicación de otros vehículos. Al lugar acudieron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, la Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
A su llegada, informaron que el conductor se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios del 061, tras atender y estabilizar al herido, un hombre de 50 años, lo trasladaron en estado grave al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
- El Gobierno de España eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- AUGC denuncia que guardias civiles de la Región tuvieron que movilizarse a la rave de Albacete por falta de efectivos
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de invierno de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Golpea salvajemente con un bate a su vecino y lo manda al hospital en Año Nuevo en Murcia