Herido grave el conductor de una furgoneta al chocar con un muro del túnel de Alcantarilla

Un hombre de 50 años ha sido trasladado en estado grave al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca tras chocar la furgoneta que conducía contra una de las paredes interiores del túnel de Alcantarilla.

A las 08:57 horas de este viernes, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia recibió una llamada alertando del accidente. Los testigos alertaron de que una furgoneta, tras varios bandazos, había chocado lateralmente contra el muro en el interior del túnel de la mencionada localidad.

Según los mismos testigos, no hubo implicación de otros vehículos. Al lugar acudieron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, la Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, informaron que el conductor se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios del 061, tras atender y estabilizar al herido, un hombre de 50 años, lo trasladaron en estado grave al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.