Investigación
Detenida una mujer por arrojar un bebé recién nacido a un contenedor en Majadahonda
Agentes de la Guardia Civil hallaron el cuerpo sin vida tras tener conocimiento del suceso
EP
La Guardia Civil ha detenido a una mujer en la localidad de Majadahonda por presuntamente arrojar este jueves un bebé recién nacido a un contenedor,según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Tras tener conocimiento del hallazgo, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda en los contenedores de la localidad de Majadahonda, hallando en uno de ellos el cadáver de un bebé recién nacido.
Tras estos hechos, se procedió al levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia y se ha detenido a la madre del bebé, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.
Las mismas fuentes apuntan que los investigadores continúan las gestiones para el esclarecimiento completo de los hechos ocurridos el día de Año Nuevo.
- El Gobierno de España eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- AUGC denuncia que guardias civiles de la Región tuvieron que movilizarse a la rave de Albacete por falta de efectivos
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de invierno de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Golpea salvajemente con un bate a su vecino y lo manda al hospital en Año Nuevo en Murcia