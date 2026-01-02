Arde un coche en plena plaza Circular esta madrugada en Murcia

Susto este viernes de madrugada en una de las zonas más céntricas de la ciudad de Murcia. Un incendio se ha declarado en un vehículo a las 01:05 horas de la mañana en el tercer carril de la plaza Circular.

Las llamas han envuelto por completo al coche, que circulaba en el carril contiguo al de autobuses, a la altura del cruce anterior al edificio de Emuasa.

Hasta el lugar se han desplazado Policía y seis efectivos de Bomberos de Murcia, que han extinguido el fuego a las 01:44 horas.

Afortunadamente, en el coche incendiado no había personas atrapadas, pues los ocupantes han podido abandonar el vehículo, y el fuego no ha causado daños personales.