Apuñalan a una mujer en una reyerta dentro de una confitería en San Pedro del Pinatar

Una mujer, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, fue apuñalada este segundo día del año en la Región. Ocurría sobre las seis menos cinco de la tarde, en una confitería ubicada en el municipio de San Pedro del Pinatar, informan fuentes policiales.

En el interior del local se desató una pelea entre dos grupos, al parecer dos familias que tendrían rencillas previas y estarían enfrentadas. En el transcurso de la riña, que fue subiendo de tono, salieron a relucir armas blancas una fémina se llevó la peor parte: fue acuchillada.

En el exterior del establecimiento, en la avenida Doctor Artero Guirao, se congregó un gran número de vecinos y curiosos. Además, se fueron congregando allegados de las familias rivales.

En cuanto al origen de las rencillas, fuentes cercanas al caso apuntaron que una de las mujeres de una de las familias tendría una relación sentimental con un varón del otro grupo, y que este noviazgo no estaría siendo bien visto por sus parientes, puesto que el chico es un adolescente que no ha cumplido la mayoría de edad.Al lugar se movilizaron dos vehículos sanitarios, uno del 061 y otro de Protección Civil, así como numerosos agentes tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil.

La afectada fue trasladada en ambulancia hasta Los Arcos, el hospital más cercano.

Del caso se ha hecho cargo el Instituto Armado, cuerpo competente para asumir las pesquisas. Con las mismas recién iniciadas, de momento no se han practicado detenciones.

Se da la circunstancia de que hace unas semanas se produjo una brutal pelea en una hamburguesería del mismo pueblo, pelea protagonizada por las mismas familias, según sospechan los investigadores.