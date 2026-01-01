Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios 2026Tren Granada-MurciaPeaje CartagenaPrimer bebéRave ilegal Murcia
instagramlinkedin

Violencia machista

Un maltratador de La Unión va denunciar que su ex no le abre la puerta y acaba detenido por violar la orden de alejamiento

El propio individuo se plantó en el cuartel y, cuando dio sus datos, los agentes descubrieron que tenía prohibido acercarse a la mujer

Concentración contra la violencia machista.

Concentración contra la violencia machista. / J.A. Riera

Ana Lucas

Ana Lucas

Un maltratador acudió a la Policía Local de La Unión a denunciar que su expareja no le dejaba entrar en casa y acabó siendo detenido por violar la orden de alejamiento que tenía vigente de la mujer, indican fuentes policiales.

El hombre se plantó en dependencias del cuerpo. Ahí, explicó que quería denunciar que su antigua compañera sentimental no le permitía acceder al domicilio donde, supuestamente, tenía aún cosas de su propiedad.

Los agentes lo escucharon y, cuando fueron a pedirle los datos, y los metieron en el sistema, descubrieron que se trataba de un hombre que tenía prohibido acercarse a su ex, así como comunicarse con ella por medio alguno. Por tanto, el individuo fue detenido por quebrantamiento de condena.

Lo que llamó la atención a los policías fue que el propio sujeto se plantase en el cuartel para manifestar algo que es delito: si se aproximaba a la mujer, estaba quebrantando el alejamiento que le había impuesto la autoridad judicial.

El varón fue arrestado y puesto a disposición de la Guardia Civil, cuerpo con competencias para hacerse cargo de la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents