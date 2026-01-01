Violencia machista
Un maltratador de La Unión va denunciar que su ex no le abre la puerta y acaba detenido por violar la orden de alejamiento
El propio individuo se plantó en el cuartel y, cuando dio sus datos, los agentes descubrieron que tenía prohibido acercarse a la mujer
Un maltratador acudió a la Policía Local de La Unión a denunciar que su expareja no le dejaba entrar en casa y acabó siendo detenido por violar la orden de alejamiento que tenía vigente de la mujer, indican fuentes policiales.
El hombre se plantó en dependencias del cuerpo. Ahí, explicó que quería denunciar que su antigua compañera sentimental no le permitía acceder al domicilio donde, supuestamente, tenía aún cosas de su propiedad.
Los agentes lo escucharon y, cuando fueron a pedirle los datos, y los metieron en el sistema, descubrieron que se trataba de un hombre que tenía prohibido acercarse a su ex, así como comunicarse con ella por medio alguno. Por tanto, el individuo fue detenido por quebrantamiento de condena.
Lo que llamó la atención a los policías fue que el propio sujeto se plantase en el cuartel para manifestar algo que es delito: si se aproximaba a la mujer, estaba quebrantando el alejamiento que le había impuesto la autoridad judicial.
El varón fue arrestado y puesto a disposición de la Guardia Civil, cuerpo con competencias para hacerse cargo de la investigación.
- El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas
- El Gobierno de España eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Uno de los bares más míticos de Murcia 'baja la persiana': cierra el Bar Parlamento
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de invierno de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026
- Incidentes y tensión en un operativo de la Guardia Civil por una rave ilegal en el límite entre Murcia y Albacete
- Sin Todos los Santos, pero con la Constitución y varios puentes: consulta los festivos nacionales que celebrará la Región de Murcia en 2026