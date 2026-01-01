Sucesos
Golpea salvajemente con un bate a su vecino y lo manda al hospital en Año Nuevo en Murcia
El presunto agresor fue detenido, tras atacar también a la Policía, y el afectado, con heridas en la cabeza, llevado de urgencia al Virgen de la Arrixaca
Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por, presuntamente, golpear salvajemente con un bate a su vecino y enviarlo al hospital en Año Nuevo en Murcia, informan fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las cuatro de la madrugada, en la calle Francisco Manzanera Cano de la población de Rincón de Beniscornia. La Policía Local recibió el aviso de que se estaba produciendo una pelea entre varias personas, y que la discusión había subido de tono hasta el punto que pasó a las manos.
Al lugar se movilizaron agentes del citado cuerpo, que, al llegar, encontraron a un joven malherido, con lesiones en la cabeza. Testigos explicaron que su oponente le había atizado con un bate de béisbol. Asimismo, indicaron quién era el atacante, un sujeto que se mostró hostil con los policías: tanto, que llegó a arremeter también contra ellos.
Los agentes procedieron al arresto del sospechoso, como presunto autor de un delito de lesiones y desobediencia grave.
En cuanto al herido, se requirió la presencia de sanitarios en una ambulancia, que lo asistieron in situ primero y trasladaron después al Virgen de la Arrixaca de Murcia, para ser sometido a un examen médico en profundidad.
