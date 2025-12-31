Cataluña
Los Mossos investigan el hallazgo de un hombre muerto en un saco de dormir en el centro de Barcelona
Pasadas las ocho horas de la mañana, los Mossos han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas
EFE
Un hombre ha sido hallado muerto este miércoles dentro de un saco de dormir en el centro de Barcelona, suceso por el que los Mossos han abierto una investigación, han informado a EFE fuentes policiales.
Estas fuentes han explicado que, pasadas las ocho horas de esta mañana, los Mossos han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de que ha aparecido un hombre muerto dentro de un saco de dormir, en la plaza Vila de Madrid, en el centro de Barcelona, cerca de la Rambla.
Los sanitarios habían acudido al lugar alertados después de que varias personas llamasen al teléfono de emergencias 112 de que había un cuerpo en la vía pública. Cuando los técnicos del SEM se han personados en el lugar, han comprobado que el hombre había fallecido.
Los Mossos tratan ahora de averiguar si la muerte del hombre ha sido natural, tras dormir en la calle con su saco, o si ha habido alguna causa no natural que haya provocado el fallecimiento.
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas
- Sin Todos los Santos, pero con la Constitución y varios puentes: consulta los festivos nacionales que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Uno de los bares más míticos de Murcia 'baja la persiana': cierra el Bar Parlamento
- Esta es la confitería murciana donde se prepara el mejor pastel de carne del 2025
- Sin fecha para la puesta en funcionamiento de la propuesta 'Un beso y tira' en Cartagena
- El cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia afirma que “el movimiento de vaivén lo hago en todas las liposucciones”
- Los ciudadanos de Lorca tendrán cuatro años para adaptarse a las Zonas de Bajas Emisiones