Incidentes y tensión en un operativo de la Guardia Civil por una rave ilegal en el límite entre Murcia y Albacete

Un operativo de la Guardia Civil se desplegó en la madrugada de este miércoles en las proximidades de Venta del Olivo, en el límite entre las provincias de Murcia y Albacete, para tratar de controlar una rave ilegal que congregó a cientos de personas y vehículos en una zona rural situada entre los municipios de Socovos y Férez, ya en territorio albaceteño.

Hasta el lugar se desplazaron todas las patrullas de Tráfico que se encontraban de servicio en la Región de Murcia, así como varias unidades de Seguridad Ciudadana, con un total aproximado de unos 20 agentes. Posteriormente se incorporaron efectivos de la USECIC y patrullas procedentes de Caravaca, Bullas, Archena, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Cieza y otras localidades, además de un capitán de la Sexta Compañía.

Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los agentes establecieron desde primeras horas de la mañana controles y cortes de carretera en varios accesos para impedir la llegada de más asistentes. No obstante, numerosos vehículos, de distintas nacionalidades, lograron saltarse los cierres, algunos de ellos de forma violenta. En varios puntos, los asistentes llegaron a arremeter contra los controles, atravesando dispositivos de pinchos y sustrayendo material policial, lo que obligó a los agentes a replegarse ante el riesgo físico existente.

AUGC señala que algunos vehículos oficiales, entre ellos patrullas procedentes de Las Torres de Cotillas y Alhama de Murcia, habrían sufrido daños, sin que por el momento se haya confirmado si hubo guardias civiles heridos. La asociación indica que continúa recabando información sobre posibles desperfectos adicionales.

Desde la asociación profesional se ha denunciado nuevamente "la falta de efectivos para hacer frente a este tipo de eventos", caracterizados por grandes concentraciones de personas y vehículos y por la resistencia al desalojo. AUGC insiste en que operativos de esta magnitud requieren la intervención de unidades antidisturbios especializadas, como los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), cuya unidad más cercana se encuentra en Valencia, y no pueden ser afrontados únicamente con patrullas ordinarias de Tráfico y Seguridad Ciudadana sin dejar desatendida el resto de la Región.

Por último, AUGC ha reclamado que se refuercen los medios y la planificación en este tipo de sucesos y ha felicitado públicamente a los agentes que, en plena Nochevieja, participaron en el operativo en lugar de pasar la jornada con sus familias, recordando además las condiciones retributivas en las que se desarrollan estos servicios extraordinarios.