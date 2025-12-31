Hospitalizado un hombre de 65 años tras ser acuchillado en la puerta de su casa en Cartagena

Un hombre de 65 años ha sido hospitalizado en Cartagena tras sufrir heridas de arma blanca causadas por otros individuos, ha informado este miércoles el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Los hechos ocurrieron a las 16:12 horas de este martes en la calle San Pedro, en El Estrecho de San Ginés, donde el hombre fue acuchillado en la puerta de su casa en la espalda, la cabeza y un brazo.

El hombre quedó consciente, sangrando abundantemente mientras los agresores huían, según los testigos que informaron a Emergencias.

Al lugar de la agresión se trasladaron Policía Local de Cartagena y una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima al hospital Santa Lucía.

La Policía Nacional investiga los hechos para tratar de esclarecer el caso.