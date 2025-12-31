Atropello
Herido un ciclista al ser atropellado por un coche en Ronda Norte en Nochevieja en Murcia
El hombre, que no llevaba casco, quedó tendido en el asfalto, afortunadamente consciente
Un hombre de mediana edad que se desplazaba en bicicleta resultó herido esta Nochevieja al ser arrollado por un turismo en Ronda Norte en Murcia, indican testigos presenciales y confirman fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar poco después de la una y media de la tarde, en la entrada a la calle Sierra de Carrascoy, una perpendicular a Ronda Norte, cuando un coche que se disponía a girar hacia la citada vía golpeó sin querer al ciclista, el cual cayó del vehículo de dos ruedas.
En el lugar se arremolinaron vecinos y curiosos, y los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Local de Murcia, en concreto de la unidad de motoristas. También se desplazó una unidad media de emergencias del 061, cuyos sanitarios atendieron al hombre, que afortunadamente se hallaba consciente y no presentaba heridas sangrantes tras el impacto.
El afectado no llevaba casco en la cabeza, únicamente una gorra, pero los presentes aseguraron que el golpe no le afectó a la testa. Fue subido a una camilla y llevado a un centro médico para ser sometido a un examen en profundidad que descartase lesiones mayores.
En cuanto al automóvil, su conductor, un joven, permaneció en el lugar tras el atropello, donde se entrevistó con los agentes para explicar qué había pasado. Este joven no fue detenido.
