Detienen a tres experimentados delincuentes por media docena de robos en Totana

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan Comercio Seguro', ha desarrollado una investigación en el municipio de Totana, que ha culminado con la detención de tres experimentados delincuentes como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza.

La investigación comenzó cuando la Guardia Civil detectó ciertas coincidencias en las denuncias presentadas por los robos cometidos en varios establecimientos comerciales de Totana. El modus operandi coincidía siendo principalmente mediante la fractura de los escaparates o la fractura de las cerraduras de las puertas de acceso a los locales.

La inspección ocular de los distintos escenarios delictivos resultó positiva con el hallazgo de vestigios relevantes que permitieron identificar a un primer sospechoso: un conocido delincuente asentado en el municipio totanero.

Colaboración ciudadana

Los investigadores también obtuvieron imágenes de las cámaras de videovigilancia de los establecimientos y otras, que fueron facilitadas por vecinos de la zona que, al percatarse de la presencia de personas merodeando en actitud sospechosa por el barrio, grabaron sus movimientos.

De esta forma se pudo reconstruir su ruta de huida. Las pruebas obtenidas en los escenarios delictivos resultaron cruciales al facilitar la identificación de conocidos delincuentes que habían participado anteriormente en otros delitos similares.

El análisis de la información obtenida, las declaraciones de testigos y los indicios recopilados permitieron conocer que detrás de estos ilícitos se encontraban tres experimentados jóvenes con un abultado historial delictivo a sus espaldas. La Guardia Civil ha finalizado esta investigación con la detención de tres hombres de 28, 31 y 32 años como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza.