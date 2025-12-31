Policía
Agrede al agente que le interceptó por conducir un patinete ebrio y en dirección prohibida en Las Torres
El arrestado además circulaba de noche sin chaleco reflectante ni casco y sin portar la documentación necesaria
E.P
La Policía Local de Las Torres de Cotillas ha detenido este pasado fin de semana a un individuo que circulaba en un vehículo de movilidad personal (VMP) bajo los efectos del alcohol, sin casco ni chaleco reflectante y en dirección prohibida durante la noche, poniendo en grave riesgo su seguridad y la del resto de usuarios de la vía.
Los hechos se produjeron cuando los agentes observaron la conducción irregular del patinete y procedieron a interceptarlo. Al comprobar que la persona no portaba documentación, fue trasladada a dependencias policiales para su correcta identificación.
"El individuo mostró una actitud muy agresiva, faltando gravemente al respeto a los agentes, profiriendo amenazas y llegando a agredir a uno de ellos, por lo que se le detuvo", explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Alberto Ruiz.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que para conducir VMP también es obligatorio respetar las normas de circulación, portar la documentación personal y usar los elementos de seguridad correspondientes, especialmente en horario nocturno.
"La seguridad vial es una cuestión de respeto y convivencia. Y por supuesto que los VMP también deben cumplir las normas y para eso trabaja nuestra Policía Local. No vamos a tolerar actitudes violentas ni comportamientos que pongan en riesgo a los demás", destaca el alcalde Pedro José Noguera.
