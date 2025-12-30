Desalojan un edificio en el barrio muciano de Santa María de Gracia por un incendio que deja cuatro heridos

Cuatro personas resultaros heridas este lunes por la noche en el incendio de una vivienda situada en el tercer piso de un edificio de la Calle Mar Menor, en el Barrio de Santa María Gracia, en Murcia.

Hacia las 23:33 horas de la noche varias llamadas al teléfono 1-1-2 Región de Murcia alertaban del incendio. Según los testigos, el incendio provenía del salón de la vivienda de dónde salían grandes llamas y mucho humo en la escalera.

Hasta el lugar del incendio se desplazaron inmediatamente bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, Policía Local de Murcia y dos unidades sanitarias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Integrantes de la patrulla de Policía Local de Murcia confirmaron a su llegada la virulencia del incendio e informaron de que procedían al desalojo del edificio de tres plantas.

Una de las afectadas, una mujer de 43 años, sufrió quemaduras en la cara y fue trasladada urgentemente al Hospital de la Arrixaca, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los sanitarios del 061 atendieron a otras tres personas con intoxicación por inhalación de monóxido de carbono (leve), dos hombres (26 y 43 años), y una mujer (40 años). El hombre de 43 años de edad también fue trasladado a la Arrixaca, mientras que los otros dos afectados fueron por medios propios a un centro sanitario sin especificar.

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia lograron sofocar el incendio, que ha dejado importantes daños materiales en la vivienda.

Se desconocen por el momento las circunstancias que originaron el fuego.