Roba un coche para dar un 'palo', se da a la fuga y se estrella en un huerto de Cobatillas tras una persecución policial

La Policía Local ha detenido a un sujeto de 42 años de edad que robó un coche, se dio a la fuga con él y se estrelló en un huerto en la población de Cobatillas, en Murcia, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este martes. Después de perpetrar el robo, el individuo se montó en el turismo, un Seat Ibiza, y "se dio a la fuga a gran velocidad", apuntan las mismas fuentes.

Los municipales que lo vieron comenzaron a seguirlo, a fin de interceptarlo, y la persecución concluyó cuando el hombre, único ocupante del vehículo, perdió el control del automóvil, se metió en una calle sin salida y chocó contra valla de una finca, en la población de Cobatillas, en Murcia.

Fue entonces cuando los policías, que no lo habían perdido de vista, procedieron al arresto del sospechoso como presunto autor de un delito de robo de vehículo.

El coche, que figuraba como sustraído desde el día antes (cuando su legítimo dueño formalizó la denuncia) y llevaba hecho un 'puente', fue trasladado al depósito.

Se trató de una intervención de agentes de Espinardo que estaba de servicio por Cobatillas. El varón, de origen marroquí, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Santomera y puesto a disposición de la Benemérita, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.

Se sospecha que el sujeto habría robado el Seat Ibiza con la intención de dar un 'palo', que fue frustrado gracias al buen hacer de los profesionales del cuerpo. Los investigadores manejan esta teoría por los útiles que portaba el arrestado. Cabe recordar que el Seat Ibiza es el coche preferido por los ladrones en la Región de Murcia.