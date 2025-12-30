De restaurante típico en un pueblo de Murcia a invernadero con un millar de plantas de marihuana.

De restaurante típico en un pueblo de Murcia, en concreto en Casillas, a invernadero con un millar de plantas de marihuana. Es la metamorfosis de un establecimiento abandonado en la citada pedanía, donde dos sujetos (ya detenidos y libres con cargos) tenían, presuntamente, montado el almacén y secadero de su hierba.

El Instituto Armado concreta que "durante la operación, los guardias civiles han desmantelado un invernadero tipo indoor, formado por dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, donde han sido incautadas un millar de plantas de cannabis sativa y un kilo de cogollos de marihuana".

Un agente, junto a la droga encontrada. / Guardia Civil

Las pesquisas comenzaron a principios del presente mes de diciembre. Saltó la liebre porque el local estaba en desuso y, pese a ello, había trasiego sospechoso de personas. La Guardia Civil la bautizó como operación 'Redsin', informa el cuerpo en una nota.

Cuando descubrieron que el antaño restaurante era un depósito de droga, los investigadores pidieron a la autoridad judicial la orden de registro, tanto del local como de la casa de uno de los sujetos que tenían en el punto de mira, el cual vive arriba del establecimiento.

Orden judicial en mano, diez días después de empezar con las indagaciones, los profesionales de la Guardia Civil entraron y hallaron la droga colgada, junto a útiles para su cultivo y conservación: "Gran cantidad de focos, ventiladores, aparatos de aire acondicionado, filtros de carbono y depósitos de agua, todo ello empleado para el cultivo interior de las plantas", precisa el cuerpo, que añade que "además, el local había sido conectado fraudulentamente al fluido eléctrico".

La operación ‘Redsin’ finalizó con la detención de dos personas como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública (por cultivo y elaboración de droga) y de defraudación de fluido eléctrico. Tras pasar por el Juzgado de Guardia de Murcia, quedaron en libertad con cargos.